В Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции

Замминистра экономики Татарстана Роман Амирханов сообщил о проведении исследования об изучении мнения населения о коррупции, пишет издание inkazan.ru.

Опрошенные считают уровень коррупции в регионе средним. С 2010 года количество попадавших в коррупционную ситуацию уменьшилось в два раза и составило 9.9%, из этого числа 46% вступали в сделку. Только 15% граждан заявили, что не дают взятки из принципа.





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