Сирийский город Харим полностью стёрт с лица земли в результате землетрясения

Сирийский город Харим стёрт с лица земли в результате мощного землетрясения на территории страны. Об этом журналистам сообщили местные власти.

Они назвали повреждения инфраструктуры "абсолютно чудовищными". По их словам, точное количество жертв на территории города уточняется, всего здесь проживало 30 тысяч человек.

"Полностью стёрт с лица земли Харим", — подчеркнули в органах власти.

Ранее стало известно, что в Сирии при землетрясении погибли 237 человек, ещё 639 получили травмы. Как пояснили в Минздраве страны, спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов зданий.

Кроме того, сильные подземные толчки зафиксировали в Турции. На территории этого государства количество погибших в результате ЧП увеличилось до 284 человек. В списке пострадавших значатся 2323 жителя.