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Сирийский город Харим полностью стёрт с лица земли в результате землетрясения

Происшествия

Сирийский город Харим стёрт с лица земли в результате мощного землетрясения на территории страны. Об этом журналистам сообщили местные власти.

Сирийский город Харим полностью стёрт с лица земли в результате землетрясения

Они назвали повреждения инфраструктуры "абсолютно чудовищными". По их словам, точное количество жертв на территории города уточняется, всего здесь проживало 30 тысяч человек.

"Полностью стёрт с лица земли Харим", — подчеркнули в органах власти.

Ранее стало известно, что в Сирии при землетрясении погибли 237 человек, ещё 639 получили травмы. Как пояснили в Минздраве страны, спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов зданий.

Кроме того, сильные подземные толчки зафиксировали в Турции. На территории этого государства количество погибших в результате ЧП увеличилось до 284 человек. В списке пострадавших значатся 2323 жителя.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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