В Сирии при сильном землетрясении погибли 237 человек, ещё 639 ранены

В результате сильного землетрясения на территории Сирии скончались 237 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По информации ведомства, в списке пострадавших значатся 639 граждан. Отмечается, что специалисты экстренных служб продолжают извлекать людей из-под завалов зданий.

"Минздрав Сирии: 237 погибших и 639 раненых в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе", — приводит комментарий представителя ведомства телеканал Al-Hadath.

Ранее стало известно, что в Турции, Ливане и Сирии зафиксировали мощные подземные толчки. В результате ЧП погибли 76 турецких граждан, ещё 440 человек в семи провинциях пострадали. Как пояснили эксперты, очаг землетрясения находился в районе Пазарчик на территории города Кахраманмараш.