В результате сильного землетрясения на территории Сирии скончались 237 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
По информации ведомства, в списке пострадавших значатся 639 граждан. Отмечается, что специалисты экстренных служб продолжают извлекать людей из-под завалов зданий.
"Минздрав Сирии: 237 погибших и 639 раненых в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе", — приводит комментарий представителя ведомства телеканал Al-Hadath.
Ранее стало известно, что в Турции, Ливане и Сирии зафиксировали мощные подземные толчки. В результате ЧП погибли 76 турецких граждан, ещё 440 человек в семи провинциях пострадали. Как пояснили эксперты, очаг землетрясения находился в районе Пазарчик на территории города Кахраманмараш.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.