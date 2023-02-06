Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 76 человек

В списке погибших при сильном землетрясении на территории Турции значатся 76 человек. Об этом сообщили эксперты из Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Как пояснили в ведомстве, в результате подземных толчков пострадали 440 турецких граждан в семи провинциях.

"По состоянию на 06:30 погибли 76 жителей", — подтвердили специалисты.

Они также добавили, что эпицентр землетрясения был выявлен в районе Пазарчик, который расположен на территории города Кахраманмараш.

Ранее турецкие сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции. По их словам, подземные толчки также ощущались в Сирии и Ливане.

Руководитель турецкого города Шанлыурфа Зейнель Беязгюль отметил, что в результате ЧП в населённом пункте разрушены не менее 16 зданий.