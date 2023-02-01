В Оренбурге осудили убийцу спустя семь лет после его смерти

Житель Оренбурга совершил преступление 14 декабря 1994 года, а сам умер через 12 лет после этого. Его вина была доказана в 2022 году. Данную информацию сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Оренбурга.

Согласно материалам дела, в момент совершения преступления мужчина ударил чем-то острым свою подругу. Она скончалась от кровопотери.

Суд доказал, что мужчина виновен. Его вдова отрицала данный факт, ссылаясь на его непричастность к убийству, и просила его оправдать.

"Несмотря на позицию вдовы обвиняемого о его непричастности к убийству, виновность оренбуржца в совершении установленного судом преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. В частности, заключением дактилоскопической экспертизы от марта 2022 года. Постановлением суда уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ, то есть в связи со смертью обвиняемого", — пишет пишет 56orb.ru.

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