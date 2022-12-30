В Оренбурге суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве женщины и её детей

Оренбургский суд оправдал вердиктом коллегии присяжных мужчину, которого подозревали в убийстве женщины и её детей, пишет 56orb.ru.

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу суда, оправдательный приговор, согласно статье 348 УПК РФ, является обязательным для исполнения.

В мае прошлого года в Оренбурге нашли тела 39-летней женщины и её несовершеннолетних дочерей. Следователям удалось выяснить, что они погибли в пожаре, при этом возгорание началось после поджога. Позже оперативники задержали подозреваемого в убийстве и возбудили на него уголовные дела. Но суд присяжных в понедельник, 26 декабря, потребовал оправдать мужчину.

Ранее стало известно, что в Оренбурге экс-сотрудник МЧС был приговорён к трём годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и коррупцию. Он нелегальным путём получил 450 тысяч рублей.