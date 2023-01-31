В Красноярском крае женщина задушила злоупотреблявшего спиртным сына

В Красноярском крае 42-летняя мать подозревается в совершении преступления в отношении своего 22-летнего сына. Женщина задушила его пакетом.

По её словам, молодой человек имел пристрастие к алкоголю, что раздражало её. Ранее парень украл у матери 50 тысяч рублей, пишет newkhakasiya.online.

После совершения убийства мать перетащила тело сына в соседний нежилой дом и сбросила его в подполье. 24 января женщина позвонила дочери и сообщила, что её брат скончался.

Тело молодого человека было найдено полицейскими в подполье. Женщина признала свою вину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по ч.1 статьи 105 УК РФ. Женщина находится под стражей.

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