Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Понять, простить: президент Кипра хочет сохранить дружбу с Россией, несмотря на санкции
Джонсон: Путин знает, если ударит ядеркой по Западу, то тот ударит в ответ
Генерал Соболев ответил Кадырову, что не против бород у чеченских бойцов
Муж Маши Распутиной заявил, что певица не хочет "злить народ" своим новогодним отдыхом и подарками
«Панцирь-С1» появился на крыше главного здания Министерства обороны
СВО на Украине заставила Британию строить ударную подлодку системой вертикального пуска крылатых ракет
Пушилин заявил, что на Вучича оказывается давление
Генерал-лейтенант МВД об уроках НВП в школах: Что человек с передовой может рассказать? Как он убивал?
В Москве на одном из домов установили ЗРПК "Панцирь"

В Красноярском крае журналиста подозревают в хищении пяти миллионов рублей

Происшествия

Жёсткое задержание известного телеведущего и предпринимателя Максима Гуревича произошло в Красноярске. Силовики пытались взломать дверь пилой, сообщает newkhakasiya.online.

Издание пишет, что видео с задержанием появилось в сети 18 января. Его обвиняют в похищении пяти миллионов рублей, предназначенных для награждения одарённых детей. По версии следствия, Гуревич совместно с директором одной из компаний составляли фиктивные договоры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
СВО на Украине заставила Британию строить ударную подлодку системой вертикального пуска крылатых ракет
Пушилин заявил, что на Вучича оказывается давление
Чудеса: ученые телепортировали частицы через Дунай на расстояние 600 метров
Генерал-лейтенант МВД об уроках НВП в школах: Что человек с передовой может рассказать? Как он убивал?
В Красноярском крае журналиста подозревают в хищении пяти миллионов рублей
Болгария заработала удары возмездия за гибель российских солдат
В Москве на одном из домов установили ЗРПК "Панцирь"
SCMP: таинственные операции России с золотом представляют угрозу для США
В Тюменской области возросла смертность среди детей в 2022 году
Захарова: Запрещённый ИГИЛ* - это наивные дети по сравнению с киевским режимом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников