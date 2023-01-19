В Красноярском крае журналиста подозревают в хищении пяти миллионов рублей

Жёсткое задержание известного телеведущего и предпринимателя Максима Гуревича произошло в Красноярске. Силовики пытались взломать дверь пилой, сообщает newkhakasiya.online.

Издание пишет, что видео с задержанием появилось в сети 18 января. Его обвиняют в похищении пяти миллионов рублей, предназначенных для награждения одарённых детей. По версии следствия, Гуревич совместно с директором одной из компаний составляли фиктивные договоры.

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