В Ставрополье задержали банду, вымогавшую у подростков деньги

В Ставропольском крае сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четыре человек из Ессентуков, вымогавшие деньги у подростков, угрожая им насилием. Сумма шантажа составляла 55 тысяч рублей

"В результате молодым людям пришлось переводить деньги на счета подозреваемых. После того, как потерпевшие перевели частями всю требуемую сумму, члены банды начали вымогать ещё 10 тысяч рублей", — сообщает newstracker.ru.

За данное преступление вымогателям грозит до семи лет лишения свободы.

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