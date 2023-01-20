В Магнитогорске педагог избила школьника из-за порчи имущества. Мать ребёнка обратилась в полицию с требованием проверить действия учителя в отношении её сына, пишет kursdela.biz.
Родительница считает, что сотрудница образовательного учреждения ударила мальчика по голове и порвала его портфель. Учащиеся встали на защиту педагога: они утверждают, что школьника никто не бил. В его портфеле был вейп, который мальчик отказывался отдавать учительнице.
Директор учреждения осведомлён о произошедшем и приглашает мать мальчика на беседу для обсуждения обстоятельств инцидента. Родительница считает, что руководитель школы угрожал её сыну и пытается "замять" конфликт.
Сейчас заявление женщины рассматривает полиция, проводится проверка.
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