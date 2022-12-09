В Барнауле загорелся шинный центр

В Барнауле загорелось производственное здание на территории шинного центра Nortec.

Согласно сообщению ГУ МВД МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

"Сегодня в 4.50 службу спасения поступило сообщение о возгорании в цехе одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании", — сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в региональных службах в тушении пожара задействовали более 100 человек и 33 единицы техники. О пострадавших и погибших, пока не сообщается.

Ранее Pravda.Ru сообщала об ещё одном крупном пожаре в Подмосковье. Этим утром загорелось здание ТЦ "Мега Химки". Согласно информации, один человек погиб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.