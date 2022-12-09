Крупный пожар в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, следует из заявления начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина.
По его словам, на место ЧП выехали спасатели, в эти минуты они продолжают ликвидировать возгорание. Он также добавил, что каких-либо проблем при борьбе с огнём пока не возникает.
"К сожалению, имеет место быть один погибший", — сказал Полетыкин журналистам.
Утром 9 декабря в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе зафиксировали пожар, площадь которого, согласно предварительным оценкам, составила 250 квадратных метров. Спасатели предполагают, что возгорание началось в соседнем магазине OBI, после чего огонь перекинулся на другие помещения.
Пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности.
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