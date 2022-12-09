Причиной пожара 9 декабря в гипермаркете OBI в Торговом центре "Мега Химки" стали сварочные работы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Причиной пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы в пристройке к зданию", — цитирует издание пресс-службу ведомства.
Пожар уже локализован на площади 7 тысяч квадратных м. По предварительной информации, есть один погибший — это охранник здания.
Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки", уточнило РИА Новости. При этом OBI выгорел полностью, остались только несущие конструкции.
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