Причиной пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы

Причиной пожара 9 декабря в гипермаркете OBI в Торговом центре "Мега Химки" стали сварочные работы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Причиной пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы в пристройке к зданию", — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Пожар уже локализован на площади 7 тысяч квадратных м. По предварительной информации, есть один погибший — это охранник здания.

Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки", уточнило РИА Новости. При этом OBI выгорел полностью, остались только несущие конструкции.

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