В Волгоградской области грабителя осудили на 9,6 лет тюрьмы

В Волгоградской области суд приговорил 36-летнего мужчину к 9,6 годам лишения свободы. По информации правоохранителей, обвиняемый напал на продавщицу ювелирного магазина.

Как написали в novostivolgograda.ru, преступник решил ограбить магазин "Золотой Ларец". Чтобы напугать кассира, злоумышленник использовал пистолет. Она в свою очередь всё равно кричала и призывала людей помочь. Обвиняемый душил женщину и бил её шокером.

Пришедший из-за криков мужчина оттащил вора. Женщина, которая тоже захотела помочь продавщице, забрала со стойки пистолет преступника и выстрелила в воздух. Злоумышленник смог вернуть своё оружие и сбежал. При этом, по словам журналистов, грабитель отказался признавать вину.