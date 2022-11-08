Жительница Нижнего Новгорода получила 6,5 лет лишения свободы за похищение золота на 10,7 миллиона рублей. По информации СМИ, 25-летняя девушка трудилась в ювелирном магазине и нарушила закон во время испытательного срока.
Как написали в newsnn.ru, по данным правоохранителей, преступление произошло в прошлом году. Обвиняемая сделала дубликат ключей от магазина и украла украшения.
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