Продавщица в нижегородском ювелирном магазине похитила 10,7 миллиона рублей

Жительница Нижнего Новгорода получила 6,5 лет лишения свободы за похищение золота на 10,7 миллиона рублей. По информации СМИ, 25-летняя девушка трудилась в ювелирном магазине и нарушила закон во время испытательного срока.

Как написали в newsnn.ru, по данным правоохранителей, преступление произошло в прошлом году. Обвиняемая сделала дубликат ключей от магазина и украла украшения.