На Сахалине в одной из многоэтажек взорвался газ, обрушилось пять этажей, передают специалисты регионального МЧС.
Согласно сообщению, под завалами находятся люди.
"Сахалинская область, город Тымовск… По предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме… обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — сообщили в МЧС.
Известно, что на место ЧП вылетел вертолёт санавиации. По предварительным данным, дом газифицирован не был.
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