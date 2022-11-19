На Сахалине в жилом доме взорвался газ, обрушились пять этажей

На Сахалине в одной из многоэтажек взорвался газ, обрушилось пять этажей, передают специалисты регионального МЧС.

Согласно сообщению, под завалами находятся люди.

"Сахалинская область, город Тымовск… По предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме… обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — сообщили в МЧС.

Известно, что на место ЧП вылетел вертолёт санавиации. По предварительным данным, дом газифицирован не был.