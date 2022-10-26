Взрыв бытового газа зафиксировали в одной из многоэтажек Ижевска. Об этом заявил руководитель города Олег Бекмеметьев.
По его словам, хлопок раздался в 05:10 по московскому времени, затем на месте ЧП началось возгорание. В результате взрыва пострадал один человек. Остальным жильцам была предложена эвакуация в пункты временного размещения.
Как пояснил Бекмеметьев, в некоторых квартирах разрушены окна. В ближайшее время специалисты экстренных служб приступят к техническому обследованию дома.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.