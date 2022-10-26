В многоквартирном доме Ижевска произошёл взрыв бытового газа

Взрыв бытового газа зафиксировали в одной из многоэтажек Ижевска. Об этом заявил руководитель города Олег Бекмеметьев.

По его словам, хлопок раздался в 05:10 по московскому времени, затем на месте ЧП началось возгорание. В результате взрыва пострадал один человек. Остальным жильцам была предложена эвакуация в пункты временного размещения.

Как пояснил Бекмеметьев, в некоторых квартирах разрушены окна. В ближайшее время специалисты экстренных служб приступят к техническому обследованию дома.