СБ Швеции: причина ЧП на "Северном потоке" — диверсия

Служба безопасности Швеции сообщила, что причиной чрезвычайного происшествия на "Северных потоках" является диверсия.

По информации силовой структуры, при осмотре места происшествия обнаружены многочисленные повреждения. Также найдены остатки взрывного устройства рядом с трубопроводами.

Ранее датский журналист Нильс Эриксен сообщил, что на месте повреждения "Северного потока" нашли противокорабельную торпеду "Гарпун", стоящую на вооружении ВМС США. Это оружие, которое, кстати, установлено на эсминце "Арли Берк", может поражать цели на расстоянии до 300 километров.