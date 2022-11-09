Датский журналист Нильс Эриксен сообщил, что на месте повреждения "Северного потока" нашли противокорабельную торпеду "Гарпун", стоящую на вооружении ВМС США.
В статье, опубликованной в Global Research, Эриксен уточняет, что "это оружие, которое, кстати, установлено на эсминце "Арли Берк", может поражать цели на расстоянии до 300 км".
Уточнение про американское судно не случайно, поскольку с 5 по 17 июня в Балтийском море проводились морские учения. Датчанин предположил, что "американцы использовали это мероприятие, чтобы собрать данные о морском дне, в месте пролегания газопровода". И это, по его словам, "позволило им выбрать наиболее удачный участок для атаки".
Кроме того, автор статьи напоминает "странную" хронологию событий:
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