Новые детали о теракте на "Северных потоках": найден американский "Гарпун"

Датский журналист Нильс Эриксен сообщил, что на месте повреждения "Северного потока" нашли противокорабельную торпеду "Гарпун", стоящую на вооружении ВМС США.

В статье, опубликованной в Global Research, Эриксен уточняет, что "это оружие, которое, кстати, установлено на эсминце "Арли Берк", может поражать цели на расстоянии до 300 км".

Уточнение про американское судно не случайно, поскольку с 5 по 17 июня в Балтийском море проводились морские учения. Датчанин предположил, что "американцы использовали это мероприятие, чтобы собрать данные о морском дне, в месте пролегания газопровода". И это, по его словам, "позволило им выбрать наиболее удачный участок для атаки".

Кроме того, автор статьи напоминает "странную" хронологию событий:

15 сентября в Ригу прибыл корабль ВМС США "Пол Игнатиус",

26 сентября он пришвартовался в порту польского города Гдыня,

26-го же на "Северных потоках" прогремели взрывы,

судно поспешно ушло на американскую базу в Испании.