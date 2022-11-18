Телефонные мошенники обманули жителя Старого Оскола в Белгородской области. Злоумышленники похитили у 52-летней жертвы 3 миллиона 958 тысяч рублей.
По информации bel.ru, преступники выдали себя за работников банка. Они предупредили мужчину, что кто-то якобы пытается оформить на его имя кредит. Мошенники призвали россиянина сделать это самостоятельно и перевести деньги на "безопасный счёт".
Пострадавший рассказал о происшествии правоохранителям. Они завели уголовное дело.
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