Россиянин перевёл якобы на безопасный счёт почти четыре миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули жителя Старого Оскола в Белгородской области. Злоумышленники похитили у 52-летней жертвы 3 миллиона 958 тысяч рублей.

По информации bel.ru, преступники выдали себя за работников банка. Они предупредили мужчину, что кто-то якобы пытается оформить на его имя кредит. Мошенники призвали россиянина сделать это самостоятельно и перевести деньги на "безопасный счёт".

Пострадавший рассказал о происшествии правоохранителям. Они завели уголовное дело.