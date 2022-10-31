Оренбургские правоохранители рассказали, как телефонные мошенники заставили 62-летнего водителя скорой помощи оформить кредит и отправить им деньги.
Как заявили в 56orb.ru, преступники представились работниками службы безопасности банка. Собеседник мужчины сказал, что от его имени якобы пытаются взять кредит. Злоумышленник предложил создать "резервный счёт" и отправить на него деньги. Жертва, по информации СМИ, передала мошенникам 1,3 миллиона рублей.
Пострадавший рассказал о происшествии полицейским. Правоохранители завели уголовное дело.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.