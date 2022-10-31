В Оренбурге мошенники украли у водителя скорой помощи 1,3 миллиона рублей

Оренбургские правоохранители рассказали, как телефонные мошенники заставили 62-летнего водителя скорой помощи оформить кредит и отправить им деньги.

Как заявили в 56orb.ru, преступники представились работниками службы безопасности банка. Собеседник мужчины сказал, что от его имени якобы пытаются взять кредит. Злоумышленник предложил создать "резервный счёт" и отправить на него деньги. Жертва, по информации СМИ, передала мошенникам 1,3 миллиона рублей.

Пострадавший рассказал о происшествии полицейским. Правоохранители завели уголовное дело.