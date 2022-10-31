Автобус с вахтовиками перевернулся по пути в Екатеринбург

13 пассажиров автобуса получили травмы в ДТП с автобусом на трассе Челябинск-Екатеринбург.

Рано утром автобус, вёзший вахтовиков, перевернулся в Кунашакском районе.

По предварительным данным, 38-летний водитель YUTONG с 12-летним стажем вождения, не учёл особенности погодных условий, связанных со снегопадом, допустил ошибку, в результате чего транспортное средство опрокинулось в правый кювет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области из-за пьяного водителя "скорой" машина улетела в кювет.

Как сообщает издание tagilcity.ru, УГИБДД по Челябинской области сообщает, что в аварии пострадали 13 человек, которые направлялись на работу. Всего в автобусе ехали 22 человека.

Пассажиров, получивших травмы, доставили в медучреждения. Обстоятельства ДТП изучает полиция.