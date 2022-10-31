В Нижегородской области из-за пьяного водителя "скорой" машина улетела в кювет

В посёлке Ужовка в Нижегородской области в воскресенье, 30 октября, машина скорой помощи улетела в кювет и перевернулась. По информации правоохранителей, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как написали в newsnn.ru, в ходе ДТП пострадали предполагаемый виновник аварии, фельдшер и пациент. Их доставили в больницу.