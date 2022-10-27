Во Франции беженцы с Украины напали на семью россиян

Во французском курортном городке компания украинцев напала на семью россиян. Задержать главного дебошира на месте полиция отказалась. Об этом рассказала РИА Новости россиянка Анастасия, проживающая во Франции 13 лет.

Девушка объяснила, что родом она из Крыма, у неё есть гражданство Украины, России и Франции. На день рождения к ней приехали родители и брат, проживающие в Крыму. Вместе семья отправилась в Довиль на знаменитый рыбный рынок, чтобы пообедать.

По словам собеседницы издания, за одним из столиков сидела компания из восьми человек, уже выпивших, и все они говорили по-русски. При этом вели себя шумно, пели песни, а затем включили музыку на телефоне и стали на весь рынок подпевать.

Анастасия подошла к ним и попросила сделать музыку потише, на что получила агрессию в ответ. За неё попытался заступиться отец, но в итоге получил удар локтем в нос от одного из мужчин этой компании.

Приехавшим полицейским дебоширы показали паспорта и объяснили, что они беженцы с Украины, обвинив в агрессии русских.

Анастасия, подчеркнула, что политику никто из её семьи за обедом не обсуждал.

Девушка добавила, что полицейские отказались задерживать мужчину, ударившего её отца, однако они подали заявление по возвращении в Париж.