В Британии за месяц выросло число бездомных украинских семей

К местным властям Великобритании обратились за помощью из-за отсутствия жилья 350 украинских семей только за последний месяц. Их количество возросло на 22%, сообщает Independent со ссылкой на данные правительства.

Британский департамент выравнивания, жилищного строительства и общин заявляет, что примерно в 69% бездомных украинских семей есть дети.

Растущее число беженцев с Украины, не имеющих жилья, вынуждает местные власти требовать от правительства срочных мер, проблема обострится в ближайшие месяцы, пишет издание.