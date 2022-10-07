К местным властям Великобритании обратились за помощью из-за отсутствия жилья 350 украинских семей только за последний месяц. Их количество возросло на 22%, сообщает Independent со ссылкой на данные правительства.
Британский департамент выравнивания, жилищного строительства и общин заявляет, что примерно в 69% бездомных украинских семей есть дети.
Растущее число беженцев с Украины, не имеющих жилья, вынуждает местные власти требовать от правительства срочных мер, проблема обострится в ближайшие месяцы, пишет издание.
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