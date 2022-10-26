ФСБ пресекла наркотрафик на Дальний Восток

Специалисты ФСБ России задержали двух наркоторговцев, которые планировали поставить особо крупную партию запрещённых веществ на дальний Восток, сообщили в управлении ведомства по Хабаровскому краю.

Согласно информации, двое россиян, которые в качестве курьеров должны были доставить наркотики, задержаны с поличным. Заказчиком оказался житель Оренбурга.

"В их личных автомобилях (курьеров. — Прим. ред.) изъято более 5 килограммов мефедрона и 1 килограмм гашиша. Это позволило бы изготовить свыше 20 тысяч разовых доз, стоимостью более 20 миллионов рублей, по ценам чёрного рынка", — сообщили в ведомстве.