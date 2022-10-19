Замначальника полиции Ярцево Смоленской области предлагал мужчинам за определённую сумму "решить вопросы" с мобилизацией. Подполковник Пётр Лукьянов обещал убрать призывников из списков военкомата, но был задержан 18 октября правоохранителями с поличным при передаче 30 тысяч рублей. Об этом пишет Baza.
За эти деньги полицейский обещал решить вопросы с армией подставному призывнику. Следствие предполагает, что Лукьянов выстроил целую бизнес-схему ещё в конце сентября. Мужчинам, которым грозит частичная мобилизация, он предлагал исключить их из списков местного военкомата.
Однако у подполковника не было подобных полномочий, и, вероятно, он даже не собирался никому помогать.
Уголовное дело на полицейского заведено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Ему может грозить срок до шести лет, добавляет издание.
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