Полицейский из Смоленской области обещал за деньги решить вопросы с мобилизацией

Замначальника полиции Ярцево Смоленской области предлагал мужчинам за определённую сумму "решить вопросы" с мобилизацией. Подполковник Пётр Лукьянов обещал убрать призывников из списков военкомата, но был задержан 18 октября правоохранителями с поличным при передаче 30 тысяч рублей. Об этом пишет Baza.

За эти деньги полицейский обещал решить вопросы с армией подставному призывнику. Следствие предполагает, что Лукьянов выстроил целую бизнес-схему ещё в конце сентября. Мужчинам, которым грозит частичная мобилизация, он предлагал исключить их из списков местного военкомата.

Однако у подполковника не было подобных полномочий, и, вероятно, он даже не собирался никому помогать.

Уголовное дело на полицейского заведено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Ему может грозить срок до шести лет, добавляет издание.