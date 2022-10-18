Количество жертв чрезвычайного происшествия в Ейске, где в жилой дом врезался военный самолёт, выросло до 14, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГО и ЧС Краснодарского края.
В понедельник, 17 октября в Ейске на жилой дом упал истребитель-бомбардировщик с полным боекомплектом Су-34. На месте падения возник сильный пожар. Огонь распространился по четырём этажам многоквартирного дома. Лётчик успел катапультироваться в последний момент.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.