Жертвами падения Су-34 на жилой дом в Ейске стали 14 человек

Количество жертв чрезвычайного происшествия в Ейске, где в жилой дом врезался военный самолёт, выросло до 14, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГО и ЧС Краснодарского края.

В понедельник, 17 октября в Ейске на жилой дом упал истребитель-бомбардировщик с полным боекомплектом Су-34. На месте падения возник сильный пожар. Огонь распространился по четырём этажам многоквартирного дома. Лётчик успел катапультироваться в последний момент.