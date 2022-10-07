На сборном пункте в Новосибирском высшем военном командном училище скончался ещё одни мобилизованный. Причину случившегося сейчас устанавливают военные следователи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нину Шалабаеву.
Омбудсмен заявляла о первом случае смерти в Новосибирске гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации, 4 октября.
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