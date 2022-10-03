Нижегородского подполковника Сибирцева задержали за посредничество во взятке

Заместитель начальника нижегородского отдела МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Александр Сибирцев задержан за вымогательство 7,5 миллиона рублей у бизнесмена, пишет newsnn.ru.

По информации издания, следователи возбудили в отношении подполковника уголовное дело за посредничество во взятке. Как сообщили представители СК РФ по региону, Сибирцев выпрашивал деньги у предпринимателя, которому обещал избежать наказания из-за неуплаты налогов.

При этом отмечается, что бизнесмен, согласно договорённости, должен был передать взятку сотруднику Следкома.

Во время передачи средств был также задержан ещё один посредник. Других подробностей уголовного дела пока нет.

Ранее стало известно, что в Карелии сотрудник целлюлозно-бумажного комбината получил две взятки от предпринимателей на общую сумму около трёх миллионов рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима.