Сотрудник карельского ЦБК получил большую взятку и отправился под суд

Сотрудник целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в карельской Сегеже решился на получение взятки, за что впоследствии и поплатился свободой.

Как пишет karelinform.ru, сотрудник Сегежского ЦБК, теперь уже бывший, не мелочился в вопросе получения взяток, предпочитая ощутимые суммы. Доказано два случая получения им взятки — одна в крупном, а другая — в особо крупном размере, на общую сумму почти три миллиона рублей.

Взятки чиновнику давали карельские предприниматели в период с 2018 по 2019 годы. За полученные деньги сотрудник должен был оказывать их компаниям помощь в обход интересов ЦБК.

В итоге взяточнику придётся отбыть четыре года в стенах колонии строгого режима.