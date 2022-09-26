В Хакасии вдова получила от убийцы мужа 450 тысяч рублей

Представители Федеральной службы судебных приставов по Хакасии сообщили о смерти мужчины во время конфликта на улице. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения атаковал собеседника. Он погиб из-за черепно-мозговой травмы.

При этом, по информации службы, злоумышленник выплатил супруге 450 тысяч рублей в качестве компенсации.

"Большая часть долга была взыскана из зарплаты принудительно", — написали в newkhakasiya.online.