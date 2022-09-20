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20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков

Экономика

В России, что в новой, что в старой, водка за последние 500 лет стала таким же нарицательным именем как и Волга, и балет Большого театра, и ещё кое-что. Хотел написать о чёрной икре. Но в новой России её повыбили. А нынешнее поколение даже не слышало слово "осётр", хотя на российской карте и Каспий, и Волга присутствуют.

Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков

Российский бюджет всегда пополнялся спиртным

В России всегда, в отличие от Западной Европы, право питейной торговли составляло государственный приоритет. Ещё бы, для этого была и поговорка: "На Руси питие — веселие есть".

Напомним, что хмельные напитки — квас, пиво, мёд — всегда были неплохим источником казённых доходов. Об этом уже говорят летописи 10-го века. А при Иване III право варить хмель, как и его употреблять, сделалось привилегией русской казны. Поначалу наши предки облагали данью места продажи крепких напитков, позже стали открывать свои питейные заведения и преследовать частные.

Уже Иван IV, который Грозный, ввёл на время "сухой закон", построив для своих опричников исключительный кабак на Балчуге. Мода привилась, и чуть позже по всей России началось строительство государственных кабаков. Население пропивалось до портков, и питейные деньги исправно пополняли царский бюджет. А вообще-то, как отмечали историки ещё доисторического времени, жить за счёт кабаков на Руси стало желанной целью князей и бояр.

Конечно, от выделки водки пополнялся бюджет и частных лиц, и монастырей, которые "гнали" в царские кабаки "слезу". Но монополия на продажу была царской.

Если в 1819 году питейные сборы составляли 16 процентов, то уже через 7 лет — 21. К 1863 году питейные сборы составили 48 процентов общих поступлений в государственную казну.

Неслучайно местные жители из Курской губернии, узнав о золотой питейной жиле, ещё в 1910 году потребовали выделять по пяточку на строительство местной школы. Раз есть деньги на стакан, давай копеечку на "жизть". Власти законно поставили свой вердикт — пятачок "не разорит" потребителя.

Куда уходят российские питейные триллионы

После развала СССР картина резко изменилась. Нас травить стали все, кому не лень. Как русские, так и нерусские. Последних, конечно, было больше. Почему… Наверное, потому, что власть обживала нефтегазовый комплекс бывшего РСФСР, а силовикам хватало откатов от всё более могучего вино-водочного раздолья российского беспредела.

Кто-то здесь сказал о налогах? Это к налоговым властям, ведь любое пойло и отраву можно было гнать не только на территории старых советских фабрик, но и в сараях, гаражах и аулах. Пусть даже и не на территории РФ.

Ну, а десяткам тысяч граждан России, что отошли в мир иной от этой отравы, даже не помогли бы красочные наклейки на стеклянной бутылке. То, что внутри, и то, что написано на "сопроводительной записке" — небо и земля.

Вообще, взлёт вино-водочного беспредела новой России ещё ждёт своего историка, но стоит вспомнить, как наряду с ельцинским указом об усилении госконтроля за оборотом розничной торговли алкогольной продукции на территории РФ, о лицензировании, и т. д. и т. п., в стране появились печатные издания, посвящённые нашему "нацпродукту". Всё на мелованной бумаге, красиво, с разворотом. Но граждане успешно мерли от отравы, никто не был наказан, а бюджет продолжал сидеть только на нефти и газе.

Сегодня вдруг начали говорить об ущербе для российского бюджета от запрета на экспорт российской водки в Евросоюз. Санкции. Лучше бы они подсчитали ущерб нашей казны от отсутствия монополии на производство вино-водочной продукции. А вернее, на полный беспредел в этой отрасли за последние десятилетия.

Маленький штрих. С начала 2015 года в Татарстане было изъято более 177000 литров фальсифицированной алкогольной продукции. Бюджет республики тогда получил 900 млн рублей ущерба из-за реализации нелегального алкоголя. Госалкогольинспекция отмечала, что объёмы продаж алкоголя снизились на 6%. Специалисты ведомства связывали снижение с тем, что татарстанцы стали употреблять больше фальсифицированной алкогольной продукции, вместо легальной. А с тех пор прошло уже семь лет. И это только часть России.

Недавно сообщили, что на Кавказе вообще никто не парится покупать ОСАГО. Одно другому не мешает. Вот и считайте, на ком власти приходится экономить.

А выпивка, кроме того, хорошее оружие в умелых руках. Неслучайно одно из главных требований запорожских казаков к польскому королю было в полном запрете на территории тогдашней "Украйны" содержать корчмы и продавать "жидам" горилку православным христианам. Ведь водка, это не только средство наживы, но и, если хотите, средство "биологической войны".

Что только не сделаешь под хмельком. Вспомните наши криминальные хроники на автодорогах и бытовые убийства. Ведь, когда нет на них управы, то и выражение "я был пьян, не помню" — для кого-то сойдёт за оправдание.

Да и нам, русским, негоже забывать, что, бывало, и московские полки когда-то были побиваемы или вообще не выходили на поле битвы, потому что, как пишут наши летописи: "испиваху до пьяна без меры и ездят пьяни". Итог был не в нашу пользу. Тогда, как и сейчас, гибли люди. Ну, а бюджет? Какой тогда был бюджет…

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Водка станет "золотой"?
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы россия алкоголь здоровье
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