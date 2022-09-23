Украинские войска обстреляли село Вознесеновка, находящееся в Шебекинском городском округе.
Как пишет bel.ru, на этот раз никто из местных жителей в результате обстрела не пострадал. Об этом лично проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ущерб был нанесён пяти частным домовладениям, расположенным на улице Садовой, а также трём автомобилям.
Днём ранее, 22 сентября, под обстрел попало село Двулучное, находящееся в Валуйском городском округе. Попавший сюда снаряд оставил после себя воронку 12 метров в диаметре.
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