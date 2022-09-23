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Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Происшествия

Украинские войска обстреляли село Вознесеновка, находящееся в Шебекинском городском округе.

Как пишет bel.ru, на этот раз никто из местных жителей в результате обстрела не пострадал. Об этом лично проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ущерб был нанесён пяти частным домовладениям, расположенным на улице Садовой, а также трём автомобилям.

Днём ранее, 22 сентября, под обстрел попало село Двулучное, находящееся в Валуйском городском округе. Попавший сюда снаряд оставил после себя воронку 12 метров в диаметре.

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Автор: Светлана Нерадовская
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