Власти Белгородской области не подтвердили факт обстрелов Шебекино

Информация о том, что в Шебекино, в Белгородской области был обстрелян пограничный пункт, не является правдивой. Об этом проинформировал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Чиновник опроверг слухи об обстреле погранпункта, распространившиеся в соцсетях, и призвал черпать информацию из официальных источников.