Информация о том, что в Шебекино, в Белгородской области был обстрелян пограничный пункт, не является правдивой. Об этом проинформировал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
Чиновник опроверг слухи об обстреле погранпункта, распространившиеся в соцсетях, и призвал черпать информацию из официальных источников.
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