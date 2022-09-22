Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром на электроподстанцию Суджа было сброшено взрывное устройство, в результате чего вышел из строя трансформатор.
Попытка теракта не увенчалась успехом — возгорание удалось быстро устранить.
"Перебоев с подачей электроэнергии не допущено", — отметил Старовойт.
Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли населённые пункты Волфино и Тёткино в Курской области, в результате чего пострадала 60-летняя женщина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.