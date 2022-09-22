На курскую электроподстанцию Суджа сбросили взрывное устройство

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром на электроподстанцию Суджа было сброшено взрывное устройство, в результате чего вышел из строя трансформатор.

Попытка теракта не увенчалась успехом — возгорание удалось быстро устранить.

"Перебоев с подачей электроэнергии не допущено", — отметил Старовойт.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли населённые пункты Волфино и Тёткино в Курской области, в результате чего пострадала 60-летняя женщина.