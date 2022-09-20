Власти Курской области рассказали об обстрелах Волфино и Тёткино со стороны ВСУ

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные атаковали село Волфино.

"Зафиксировано не менее шести прилётов", — отметил российский чиновник.

По его данным, в ходе происшествия пострадала 60-летняя женщина. Во время обстрела она трудилась в огороде. Известно, что сейчас пациентка с осколочными ранениями находится в больнице.

Вместе с этим губернатор рассказал об атаке на посёлок Тёткино. По информации главы региона, жители спрятались в укрытии.

Ранее в Курской области отменили праздник варенья из-за военной спецоперации на Украине. Как отметили местные власти, сладости необходимо отправить российским солдатам.