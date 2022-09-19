Таксист из Тюмени ограбил пассажира на 300 тысяч рублей

Центральный суд Тюмени 18 сентября арестовал водителя такси Сафаила Бабаева, которому предъявлено обвинение в разбое и грабеже, пишет nashgorod.ru.

Обвиняемый ограбил одного из своих пассажиров в мае 2022 года. Мужчина, которого подвозил таксист, был нетрезв, и продолжал употреблять в автомобиле горячительные напитки. Бабаев обратил внимание, что на пассажире надеты золотые украшения. Таксист незаметно добавил пассажиру в алкоголь снотворное, а когда тот уснул, снял с мужчины золото общей стоимостью более 300 тысяч рублей.

Таксист полностью сознался в содеянном. Его арест продлится до 15 ноября 2022 года.