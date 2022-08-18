В Ростове-на-Дону произошло убийство водителя такси. Преступление совершил офицер ВС РФ.
О причине расстрела рассказали местные СМИ.
Военнослужащий прибыл в донскую столицу из Подмосковья и решил доехать до набережной. Он вызвал такси и по пути у него завязался разговор с водителем. Собеседники решили обсудить политические темы, связанные со спецоперацией на Украине. Начавшийся спор привел к конфликту.
В ходе ссоры офицер достал пистолет и четырежды выстрелил в таксиста. Очевидцы вызвали медиков, но те, приехав, лишь констатировали смерть водителя такси, сообщает rostovgazeta.ru.
Военный был задержан и доставлен на допрос. По факту убийства возбудили уголовное дело. До 14 октября 33-летний военнослужащий пробудет под стражей.
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