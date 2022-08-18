В Ростове-на-Дону офицер убил таксиста из-за политического спора

В Ростове-на-Дону произошло убийство водителя такси. Преступление совершил офицер ВС РФ.

О причине расстрела рассказали местные СМИ.

Военнослужащий прибыл в донскую столицу из Подмосковья и решил доехать до набережной. Он вызвал такси и по пути у него завязался разговор с водителем. Собеседники решили обсудить политические темы, связанные со спецоперацией на Украине. Начавшийся спор привел к конфликту.

В ходе ссоры офицер достал пистолет и четырежды выстрелил в таксиста. Очевидцы вызвали медиков, но те, приехав, лишь констатировали смерть водителя такси, сообщает rostovgazeta.ru.

Военный был задержан и доставлен на допрос. По факту убийства возбудили уголовное дело. До 14 октября 33-летний военнослужащий пробудет под стражей.