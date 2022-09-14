Представители Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю рассказали о падении летательного аппарата на территорию села Кендже-Кулак.
"Сообщение поступило в 17:05", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Вместе с этим в МЧС заявили, что на месте инцидента находятся 16 человек и шесть единиц техники. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным Mash, из-за взрыва беспилотника пострадали пять человек, в том числе семилетний ребёнок. Их направили в местную больницу, сообщили журналисты.
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