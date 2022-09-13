В Киргизии появилась база беспилотников "Байрактар"

Президент Киргизии Садыр Жапаров торжественно открыл базу беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Как сообщает EADaily, беспилотники предназначены для Пограничной службы страны.

Жапаров подчеркнул важность мира и стабильности, основой которого является, по его словам, обеспечение безопасности рубежей. Для этих целей были закуплены беспилотники "Байрактар" за счёт средств республиканского бюджета.

Глава Киргизии отметил, что летательные аппараты будут использоваться только в учениях, направленных на защиту суверенитета государства.

"Я всегда говорил, что Кыргызстан — это миролюбивая страна. Подчеркну, что наши усилия по укреплению вооруженных сил сосредоточены только на обороне", — сказал Жапаров.