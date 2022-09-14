Увеличилось количество раненых во время обстрела детского сада в Докучаевске

По обновлённым сведениям, при обстреле детского сада в Докучаевске в ДНР со стороны ВСУ было ранено трое детей. Кроме них пострадали ещё трое взрослых. Такие данные предоставил штаб территориальной обороны Республики 14 сентября.

Ранее СМИ сообщали о четырёх пострадавших, в том числе двух детях.