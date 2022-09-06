В небе Демократической Республики Конго был сбит вертолет Ми-8, принадлежащий "Нижневартовскавиа". Сообщается, что члены экипажа остались живы.
Во время рейса Гома — Буния машину обстреляли с Земли. Пилоты пытались спасти вертолёт, но им это не удалось.
"При вынужденной посадке, в 28 километрах к северу от Гомы, вертолет перевернулся и загорелся", — пишет портал muksun.fm со ссылкой на собственные источники.
Согласно полученной информации, троих членов экипажа уже доставили в Уганду, где командир вертолёта и бортмеханик были успешно прооперированны.
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