В Африке разбился российский вертолёт после обстрела с земли

В небе Демократической Республики Конго был сбит вертолет Ми-8, принадлежащий "Нижневартовскавиа". Сообщается, что члены экипажа остались живы.

Во время рейса Гома — Буния машину обстреляли с Земли. Пилоты пытались спасти вертолёт, но им это не удалось.

"При вынужденной посадке, в 28 километрах к северу от Гомы, вертолет перевернулся и загорелся", — пишет портал muksun.fm со ссылкой на собственные источники.

Согласно полученной информации, троих членов экипажа уже доставили в Уганду, где командир вертолёта и бортмеханик были успешно прооперированны.