Турецкий военный вертолёт разбился на севере Ирака

Военный вертолёт турецкой армии потерпел крушение на севере Ирака в ходе проведения операции "Коготь-Замок" против курдских формирований. Об этом сообщили в Минобороны Турции.
В ведомстве отметили, что вертолёт типа "Сикорский" совершил "жёсткую посадку", в результате чего разбился. Экипаж состоял из восьми человек, семь из которых удалось спасти. Поиски ещё одного военнослужащего продолжаются.
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