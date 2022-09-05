Турецкий военный вертолёт разбился на севере Ирака

Военный вертолёт турецкой армии потерпел крушение на севере Ирака в ходе проведения операции "Коготь-Замок" против курдских формирований. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что вертолёт типа "Сикорский" совершил "жёсткую посадку", в результате чего разбился. Экипаж состоял из восьми человек, семь из которых удалось спасти. Поиски ещё одного военнослужащего продолжаются.