МВД Казахстана: документы подозреваемой в убийстве Дугиной были поддельными

Казахстанское удостоверение личности, которое использовала подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк — подделка, сообщили в МВД страны.

Согласно информации, официально в Казахстане документы предполагаемой преступнице не выдавали.

"Размещённое в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", — сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.

Кроме того, в ведомстве заявили, что страна готова оказать всю необходимую поддержку российской стороне в рамках объективного расследования.