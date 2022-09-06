Казахстанское удостоверение личности, которое использовала подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк — подделка, сообщили в МВД страны.
Согласно информации, официально в Казахстане документы предполагаемой преступнице не выдавали.
"Размещённое в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", — сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.
Кроме того, в ведомстве заявили, что страна готова оказать всю необходимую поддержку российской стороне в рамках объективного расследования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.