Глава Минприроды Козлов: в России введут контроль за оборотом кедрового ореха

Руководитель Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что нелегальных экспортёров кедрового ореха начнут привлекать к уголовной ответственности. По словам российского министра, преступники могут получить до семи лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

Как отметил глава ведомства, до конца года власти включат кедровый орех в список стратегически важных ресурсов.

"Богатый кедрово-широколиственный лес — залог хорошего самочувствия тигров", — добавил Козлов, слова которого приводит muksun.fm.