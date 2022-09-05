Руководитель Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что нелегальных экспортёров кедрового ореха начнут привлекать к уголовной ответственности. По словам российского министра, преступники могут получить до семи лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
Как отметил глава ведомства, до конца года власти включат кедровый орех в список стратегически важных ресурсов.
"Богатый кедрово-широколиственный лес — залог хорошего самочувствия тигров", — добавил Козлов, слова которого приводит muksun.fm.
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