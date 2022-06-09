Диетолог: есть продукты, которые помогают "обманывать" желудок

Проблемы с фигурой нередко возникают из-за повышенного аппетита. Мы едим в неурочное время или съедаем за столом больше, чем стоило бы. Ситуацию можно исправить, если потреблять продукты, способствующие уменьшению чувства голода. Их перечислила диетолог Елена Соломатина.

Почему нам хочется есть?

Давайте сначала разберемся, как и почему возникает голод.

Когда организму не хватает питательных веществ, в верхних отделах нашего желудка начинает вырабатываться гормон грелин. Он и вызывает аппетит — желание поесть. Чем дольше мы не едим, тем больше вырабатывается грелина, и тем больший голод мы испытываем.

Но, казалось бы, мы должны чувствовать аппетит только в тех случаях, когда нам действительно требуется пища. Однако, мы не всегда питаемся полноценно и не всегда можем "на глазок" определить, что именно нам нужно и в каком количестве.

Если нам хочется есть между приемами пищи, значит, предыдущий приём был неполноценен. И теперь организм хочет восполнить недостаток калорий.

А, может, мы едим строго по часам, но вот что в тарелке? Некоторые приучены съедать всё, что перед ними поставили, даже если они уже сыты. А есть те, кто ест "вкуснятину" просто для настроения. Вы поняли, откуда берутся лишние килограммы?

А теперь поговорим о продуктах, которые притупят ваш аппетит и не добавят этих самых килограммов.

Овощи

Во многих овощах содержится большое количество клетчатки, которая заполняет желудок.

"Продукты, богатые водой и клетчаткой, притупляют аппетит, — говорит специалист. — Например, огурцы. В них, к тому же, содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению".

Также Соломатина советует включать в рацион томаты, зелёные салаты, пекинскую капусту, сельдерей.

Тёплая пища

Такая пища снижает в крови уровень пресловутого грелина, и у нас пропадает желание поесть.

Если мы наскоро перекусим бутербродами или чипсами, то сначала на какое-то время мы почувствуем сытость, но через час-другой нам опять захочется есть.

Полезнее всего, по словам диетолога, овощные супы. "В супе из овощей много воды, которая создает объём, а тепло успокаивает стенки желудка", — поясняет Соломатина.

Она также рекомендует есть суп с цельнозерновым хлебом из муки грубого помола. Это надолго позволит забыть о чувстве голода, даже если в супе не было мяса. Кстати, есть люди, которые вообще не представляют себе обеда без "первого".

Яйца и кедровые орехи

В них много белка, который тоже способствует ощущению сытости. Хотя, всё-таки, лучше не заменять яйцами и орехами полноценный прием пищи.

Какао с корицей и чай с молоком

Какао довольно питательно, и, в то же время, в нём нет такого количества калорий, как в большинстве десертов. А корица за счёт особых ароматических свойств "обманывает" мозг и желудок. Молоко же, всё-таки, имеет жирность. Поэтому после таких напитков аппетит уменьшается.

Их полезно пить и в том случае, если вы не хотите злоупотреблять сладким и мучным. К тому же, их пьют тёплыми. А вот потребление газировки или магазинных соков и морсов только добавит вам калорий и задержит жир в организме. Холодные напитки уместны только в жару, и то без сахара, и лучше пить их отдельно от приёмов пищи.