Проблемы с фигурой нередко возникают из-за повышенного аппетита. Мы едим в неурочное время или съедаем за столом больше, чем стоило бы. Ситуацию можно исправить, если потреблять продукты, способствующие уменьшению чувства голода. Их перечислила диетолог Елена Соломатина.
Давайте сначала разберемся, как и почему возникает голод.
Когда организму не хватает питательных веществ, в верхних отделах нашего желудка начинает вырабатываться гормон грелин. Он и вызывает аппетит — желание поесть. Чем дольше мы не едим, тем больше вырабатывается грелина, и тем больший голод мы испытываем.
Но, казалось бы, мы должны чувствовать аппетит только в тех случаях, когда нам действительно требуется пища. Однако, мы не всегда питаемся полноценно и не всегда можем "на глазок" определить, что именно нам нужно и в каком количестве.
Если нам хочется есть между приемами пищи, значит, предыдущий приём был неполноценен. И теперь организм хочет восполнить недостаток калорий.
А, может, мы едим строго по часам, но вот что в тарелке? Некоторые приучены съедать всё, что перед ними поставили, даже если они уже сыты. А есть те, кто ест "вкуснятину" просто для настроения. Вы поняли, откуда берутся лишние килограммы?
А теперь поговорим о продуктах, которые притупят ваш аппетит и не добавят этих самых килограммов.
Во многих овощах содержится большое количество клетчатки, которая заполняет желудок.
"Продукты, богатые водой и клетчаткой, притупляют аппетит, — говорит специалист. — Например, огурцы. В них, к тому же, содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению".
Также Соломатина советует включать в рацион томаты, зелёные салаты, пекинскую капусту, сельдерей.
Такая пища снижает в крови уровень пресловутого грелина, и у нас пропадает желание поесть.
Если мы наскоро перекусим бутербродами или чипсами, то сначала на какое-то время мы почувствуем сытость, но через час-другой нам опять захочется есть.
Полезнее всего, по словам диетолога, овощные супы. "В супе из овощей много воды, которая создает объём, а тепло успокаивает стенки желудка", — поясняет Соломатина.
Она также рекомендует есть суп с цельнозерновым хлебом из муки грубого помола. Это надолго позволит забыть о чувстве голода, даже если в супе не было мяса. Кстати, есть люди, которые вообще не представляют себе обеда без "первого".
В них много белка, который тоже способствует ощущению сытости. Хотя, всё-таки, лучше не заменять яйцами и орехами полноценный прием пищи.
Какао довольно питательно, и, в то же время, в нём нет такого количества калорий, как в большинстве десертов. А корица за счёт особых ароматических свойств "обманывает" мозг и желудок. Молоко же, всё-таки, имеет жирность. Поэтому после таких напитков аппетит уменьшается.
Их полезно пить и в том случае, если вы не хотите злоупотреблять сладким и мучным. К тому же, их пьют тёплыми. А вот потребление газировки или магазинных соков и морсов только добавит вам калорий и задержит жир в организме. Холодные напитки уместны только в жару, и то без сахара, и лучше пить их отдельно от приёмов пищи.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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