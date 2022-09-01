В Ижевске трамвай переехал 44-летнего мужчину, который лежал на рельсах. О дорожно-транспортном происшествии рассказали местные журналисты.
"Пострадавший скончался", — написали в udm-info.ru со ссылкой на представителей УГИБДД по Удмуртии.
Предположительно, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным издания, трамваем управлял 26-летний мужчина.
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