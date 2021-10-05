Умерла на месте: трамвай задавил школьницу, ехавшую на сцепке между вагонами

Несчастный случай произошёл в Екатеринбурге. Школьницу, которая находилась на сцепке между вагонами, задавил трамвай.

Инцидент зарегистрировали накануне, 4 октября, примерно в 21:00 по местному времени на улице 8 Марата. Во время движения ребёнок упал на трамвайные пути.

"Девочка, на вид 12-14 лет, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады медиков", — сообщает E1.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Сейчас полицейские разыскивают очевидцев ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что зацепинг является опасным способом передвижения. Родителей попросили провести разъяснительные беседы с детьми и напомнить о правилах дорожного движения.

Согласно статистическим данным ГИБДД, чаще всего на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны ездят подростки, которым не хватает родительского внимания. Кроме того, нередко они состоят в сомнительных компаниях.

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