Житель Волгоградской области забрал у соседа мотоцикл и выкинул его в овраг. По словам журналистов, 49-летний мужчина разозлился на подростка из-за грохота ночью.
"Обвиняемый, устав от шумных поездок соседского ребёнка, догнал его на машине", — написали в novostivolgograda.ru.
По данным правоохранителей, об инциденте полицейским рассказала мама подростка. В издании допустили, что против подозреваемого заведут уголовное дело.
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