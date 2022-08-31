Россиянин выбросил мотоцикл подростка в овраг из-за шума ночью

Житель Волгоградской области забрал у соседа мотоцикл и выкинул его в овраг. По словам журналистов, 49-летний мужчина разозлился на подростка из-за грохота ночью.

"Обвиняемый, устав от шумных поездок соседского ребёнка, догнал его на машине", — написали в novostivolgograda.ru.

По данным правоохранителей, об инциденте полицейским рассказала мама подростка. В издании допустили, что против подозреваемого заведут уголовное дело.